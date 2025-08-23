Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:11, 23 августа 2025Силовые структуры

Блогера Арсена Маркаряна задержали

СК РФ: Блогер Арсен Маркарян задержан
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @arsenmarkaryan

Блогер Арсен Маркарян задержан, сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

В ведомстве заявили, что Маркарян задержан в Московском регионе в результате совместной работы следователей и полиции. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса. По информации Mash, его задержали в Кубинке Московской области.

СК РФ уточнил, что блогер подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Возбуждено уголовное дело. Его также проверят на причастность к «иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти».

Дело возбуждено из-за видео, размещенного «не позднее 25 февраля 2025 года», где он, как утверждается, оскорбил память защитников Отечества.

Ранее стало известно, что в отношении Маркаряна возбудили дело о реабилитации нацизма. Также предполагалось, что он вернулся в Россию. Накануне блогер опубликовал в соцсети видео с Красной площади, однако дата съемки не была известна.

В марте сообщалось, что в отношении Арсена Маркаряна началась доследственная проверка по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Поводом стало интервью блогера.

Блогер стал набирать популярность из-за своих скандальных интервью. В них Маркарян резко высказывался о женщинах и выражал поддержку патриархальному укладу жизни. Он уверен, что женщина должна готовить, рожать и не выходить из дома.

В сети Маркарян получил прозвище Мизогимли — производное от имени гнома и понятия «мизогиния» (то есть женоненавистничество).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блогера Арсена Маркаряна задержали

    Рогов ответил на слова Зеленского о якобы флагах Украины в новых регионах России

    Овечкин назвал цель в жизни

    Раскрыты подробности задержания блогера Арсена Маркаряна

    В Армении началась акция протеста против российской военной базы в Гюмри

    Иностранцы в беседе с блогершей назвали главные отличия россиянок от европеек

    Россиян предупредили о коварстве одной распространенной патологии сердца

    В Грузии глава Службы госбезопасности ушел в отставку

    Еще три украинских беспилотника сбили в российском регионе

    В ЕС подсчитали переданные Украине доходы от замороженных активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости