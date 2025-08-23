Блогера Арсена Маркаряна задержали

СК РФ: Блогер Арсен Маркарян задержан

Блогер Арсен Маркарян задержан, сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

В ведомстве заявили, что Маркарян задержан в Московском регионе в результате совместной работы следователей и полиции. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса. По информации Mash, его задержали в Кубинке Московской области.

СК РФ уточнил, что блогер подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Возбуждено уголовное дело. Его также проверят на причастность к «иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти».

Дело возбуждено из-за видео, размещенного «не позднее 25 февраля 2025 года», где он, как утверждается, оскорбил память защитников Отечества.

Ранее стало известно, что в отношении Маркаряна возбудили дело о реабилитации нацизма. Также предполагалось, что он вернулся в Россию. Накануне блогер опубликовал в соцсети видео с Красной площади, однако дата съемки не была известна.

В марте сообщалось, что в отношении Арсена Маркаряна началась доследственная проверка по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Поводом стало интервью блогера.

Блогер стал набирать популярность из-за своих скандальных интервью. В них Маркарян резко высказывался о женщинах и выражал поддержку патриархальному укладу жизни. Он уверен, что женщина должна готовить, рожать и не выходить из дома.

В сети Маркарян получил прозвище Мизогимли — производное от имени гнома и понятия «мизогиния» (то есть женоненавистничество).

