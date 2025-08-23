Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:06, 23 августа 2025Интернет и СМИ

Стало известно о возможном возвращении блогера Маркаряна в Россию

«112»: Маркарян, возможно, вернулся в РФ, в его отношении расследуется дело
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: @arsenmarkaryan

Блогер и инфобизнесмен Арсен Маркарян, возможно, вернулся в Россию. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Как утверждает издание, в России в отношении позиционирующего себя коучем женоненавистников расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма.

Следователи заинтересовались высказываниями Маркаряна весной. В них он призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием беспилотников.

Блогер стал набирать популярность из-за своих скандальных интервью. В них Маркарян резко высказывался о противоположном поле и выражал поддержку патриархальному укладу жизни. Он уверен, что женщина должна готовить, рожать и не выходить из дома.

В сети Маркарян получил прозвище Мизогимли — производное от имени гнома и понятия «мизогиния» (то есть женоненавистничество).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине обозначили условия для обсуждения территорий с Россией

    Российская армия заняла еще два населенных пункта в зоне спецоперации

    В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов

    Стало известно о возможном возвращении блогера Маркаряна в Россию

    Стало известно о готовности Китая отправить миротворцев на Украину при одном условии

    В СПЧ порассуждали о причинах болезни журналиста Вышинского

    У репортера вырвали телефон из рук за несколько секунд до прямого эфира

    Рэпер из США передумал приезжать в Россию из-за политики

    Китай построит новый порт на границе с Россией

    Блогеру Митрошиной разрешили переехать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости