Стало известно о возможном возвращении блогера Маркаряна в Россию

«112»: Маркарян, возможно, вернулся в РФ, в его отношении расследуется дело

Блогер и инфобизнесмен Арсен Маркарян, возможно, вернулся в Россию. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Как утверждает издание, в России в отношении позиционирующего себя коучем женоненавистников расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма.

Следователи заинтересовались высказываниями Маркаряна весной. В них он призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием беспилотников.

Блогер стал набирать популярность из-за своих скандальных интервью. В них Маркарян резко высказывался о противоположном поле и выражал поддержку патриархальному укладу жизни. Он уверен, что женщина должна готовить, рожать и не выходить из дома.

В сети Маркарян получил прозвище Мизогимли — производное от имени гнома и понятия «мизогиния» (то есть женоненавистничество).