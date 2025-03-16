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07:21, 16 марта 2025Силовые структуры

В отношении блогера Маркаряна началась проверка

Прокуратура начала доследственную проверку в отношении блогера Маркаряна
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В отношении инфобизнесмена и блогера Арсена Маркаряна началась доследственная проверка по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Поводом стало интервью блогера, в котором он призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием беспилотников.

Маркарян стал звездой Рунета благодаря своим скандальным интервью. В них блогер резко высказывался о противоположном поле и выражал всестороннюю поддержку патриархальному укладу жизни. Например, по словам блогера, женщина должна готовить, рожать и не выходить из дома. Из-за высказываний и бороды Маркарян быстро получил прозвище Мизогимли — производное от имени гнома и понятия «мизогиния» (то есть женоненавистничество).

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