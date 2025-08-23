Раскрыты подробности задержания блогера Арсена Маркаряна

Блогера Арсена Маркаряна задержали на трассе по направлению в Белоруссию

Блогера Арсена Маркаряна задержали в машине на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, блогер направлялся в Белоруссию.

О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. Как пояснили «Ленте.ру» в Следственном комитете России, в отношении Маркаряна возбуждено уголовное дело. Он подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества. Также его проверят на причастность к другим преступлениям.

Поводом для возбуждения уголовного дело стало видео блогера, размещенное в интернете не позднее 25 февраля 2025 года.

В ближайшее время Маркаряна доставят в следственный отдел на допрос. Ему грозит до пяти лет колонии.

Блогер получил популярность из-за своих скандальных интервью. В них Маркарян резко высказывался о женщинах и выражал поддержку патриархальному укладу жизни. Он уверен, что женщина должна готовить, рожать и не выходить из дома. В сети Маркарян получил прозвище Мизогимли — производное от имени гнома и понятия «мизогиния» (то есть женоненавистничество).