Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

Задержанный блогер Маркарян пытался спрятаться в багажнике машины

Задержанный ранее блогер Арсен Маркарян пытался спрятаться в багажнике автомобиля, когда инспекторы ДПС остановили машину с подозреваемым. Об этом сообщили источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Также источники сообщили, что Маркаряна задержали на пути в Белоруссию, куда его вез близкий друг. С Маркаряном также была его гражданская жена. Маркарян пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. На Можайском шоссе у города Кубинки его задержали инспекторы ДПС.

Сейчас Маркарян уже доставлен в отдел Следственного комитета в Москве.

Ранее сообщалось, что Маркарян подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Возбуждено уголовное дело. Его также проверят на причастность к «иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти». Дело возбуждено из-за видео, размещенного «не позднее 25 февраля 2025 года», где он, как утверждается, оскорбил память защитников Отечества.