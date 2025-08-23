Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:17, 23 августа 2025Силовые структуры

Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

Задержанный блогер Маркарян пытался спрятаться в багажнике машины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @arsenmarkaryan

Задержанный ранее блогер Арсен Маркарян пытался спрятаться в багажнике автомобиля, когда инспекторы ДПС остановили машину с подозреваемым. Об этом сообщили источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Также источники сообщили, что Маркаряна задержали на пути в Белоруссию, куда его вез близкий друг. С Маркаряном также была его гражданская жена. Маркарян пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. На Можайском шоссе у города Кубинки его задержали инспекторы ДПС.

Сейчас Маркарян уже доставлен в отдел Следственного комитета в Москве.

Ранее сообщалось, что Маркарян подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Возбуждено уголовное дело. Его также проверят на причастность к «иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти». Дело возбуждено из-за видео, размещенного «не позднее 25 февраля 2025 года», где он, как утверждается, оскорбил память защитников Отечества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    «Сожалею о скандале». Архиепископ Алексий высказался о встрече с Путиным на Аляске. За что ему пришлось извиняться?

    ВСУ сдали российским военным позиции в Харьковской области

    В аэропорту Казани ввели временные ограничения

    Блогера Арсена Маркаряна задержали

    Жена Эрдогана написала Мелании Трамп о страданиях детей Газы

    ВС России подошли к Купянску в Харьковской области

    В аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и вылет самолетов

    Зеленский ввел санкции против якобы ведущих бизнес с Россией компаний и физлиц

    Внешность Сары Джессики Паркер на новых фото вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости