Блогер Маркарян обратился к подписчикам после своего задержания

В Telegram-канале Маркаряна появилось сообщение от его лица после задержания

В Telegram-канале блогера Арсена Маркаряна появилось сообщение от первого лица после того, как он был задержан. В нем блогер оправдывается и отрицает свою вину во вменяемом ему преступлении.

«Я не совершал никаких противозаконных действий. Экстремисты и враги родины пытаются опорочить мое имя из зависти», — говорится в сообщении. Также от лица блогера говорится, что он всегда любил Россию и «помогал решать сложные социальные проблемы», за что ему якобы до сих пор благодарны десятки тысяч мужчин и женщин.

Сразу после этого там было опубликовано смонтированное видео, на котором Маркарян «из камеры» приглашает на слет своих подписчиков, не называя конкретной даты, но утверждая, что встреча состоится.

Маркарян подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Его задержали, в ходе допроса свою вину блогер не признал.