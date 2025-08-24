Силовые структуры
Блогер Маркарян не признал вину в оскорблении памяти защитников Отечества

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Следователи допросили блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. В ходе допроса он не признал свою вину, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.

«Следователями столичного СК Арсену Маркаряну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ... В ходе допроса он не признал вину в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 25 августа следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Маркаряна задержали в Московском регионе 23 августа. Он пытался сбежать из России в багажнике авто.

