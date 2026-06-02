Мужчина вытолкнул москвичку в открытое окно на седьмом этаже

СК: В Москве мужчина вытолкнул свою знакомую в открытое окно на 7-м этаже

Следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над женщиной на северо-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, все произошло 30 мая. Мужчина находился в квартире на Дмитровском шоссе вместе со своей знакомой. В ходе конфликта он толкнул ее в открытое окно седьмого этажа. Женщина не выжила.

Как уточняет «МК», это не первое уголовное дело злоумышленника. В прошлом году он получил срок за угрозу расправиться со знакомой.

