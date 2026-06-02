Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:03, 2 июня 2026Из жизни

Найдены останки пропавшей сотрудницы ядерной лаборатории из «таинственного списка» ФБР

В США нашли останки пропавшей женщины из таинственного списка ФБР
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Dzelat / Shutterstock / Fotodom

В США обнаружили останки сотрудницы знаменитой ядерной лаборатории, которая пропала в июне 2025 года. Об этом пишет New York Post.

Сотрудницу администрации Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико, 54-летнюю Мелиссу Касиас, в последний раз видели 26 июня 2025-го. Утром она отвезла на работу мужа и вернулась домой, сославшись на то, что забыла пропуск. Дома женщина сбросила рабочий и личный мобильные телефоны до заводских настроек, а потом завезла дочери обед на работу и сказала, что поработает удаленно. Около половины третьего дня Касиас видели идущей в одиночестве по шоссе. После этого она исчезла.

Материалы по теме:
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО. Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО.Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
19 мая 2026
ФБР расследует загадочные исчезновения ученых, изучавших космос и НЛО. Это связывают с планами Трампа раскрыть секретные документы
ФБР расследует загадочные исчезновения ученых, изучавших космос и НЛО.Это связывают с планами Трампа раскрыть секретные документы
24 апреля 2026
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО. Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО.Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
19 мая 2026
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023

28 мая останки женщины случайно нашел турист в лесу примерно в 10 километрах от места, где ее заметили в последний раз. Рядом с ней лежал пистолет. В полиции не ответили, были ли у Касиас какие-то повреждения и имела ли она разрешение на владение оружием. Женщина входила в список лиц, связанных с разработками космических и ядерных технологий, таинственные исчезновения и смерти которых расследует ФБР по указанию Белого дома.

Ранее сообщалось, что убийца американского астрофизика Карла Гриллмайра отказался признать вину. Смерть ученого также расследует ФБР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СВО можно завершить до конца суток». Москва и Киев комментируют очередной массированный удар по городам Украины

    Мединский выступил за отработку для студентов-бюджетников

    Прокурор попросил суд конфисковать 133 миллиона рублей у бывшего мэра российского города

    Еще одному виду спорта в России вернули флаг и гимн

    В США призвали Украину сдаться ради собственной пользы

    Ким Кардашьян захотела продать перешитые под ее фигуру дизайнерские наряды

    В Харьковской области началась принудительная эвакуация

    Названа главная причина смерти батареи смартфона

    Причастный к тайнику с миллионами рублей у российской колонии вышел на работу

    Российские тюнеры объявили старт продаж экспедиционного внедорожника Haval

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok