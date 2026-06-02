Найдены останки пропавшей сотрудницы ядерной лаборатории из «таинственного списка» ФБР

В США нашли останки пропавшей женщины из таинственного списка ФБР

В США обнаружили останки сотрудницы знаменитой ядерной лаборатории, которая пропала в июне 2025 года. Об этом пишет New York Post.

Сотрудницу администрации Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико, 54-летнюю Мелиссу Касиас, в последний раз видели 26 июня 2025-го. Утром она отвезла на работу мужа и вернулась домой, сославшись на то, что забыла пропуск. Дома женщина сбросила рабочий и личный мобильные телефоны до заводских настроек, а потом завезла дочери обед на работу и сказала, что поработает удаленно. Около половины третьего дня Касиас видели идущей в одиночестве по шоссе. После этого она исчезла.

28 мая останки женщины случайно нашел турист в лесу примерно в 10 километрах от места, где ее заметили в последний раз. Рядом с ней лежал пистолет. В полиции не ответили, были ли у Касиас какие-то повреждения и имела ли она разрешение на владение оружием. Женщина входила в список лиц, связанных с разработками космических и ядерных технологий, таинственные исчезновения и смерти которых расследует ФБР по указанию Белого дома.

Ранее сообщалось, что убийца американского астрофизика Карла Гриллмайра отказался признать вину. Смерть ученого также расследует ФБР.