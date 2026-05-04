00:30, 4 мая 2026

Убийца ученого из «таинственного» списка ФБР отказался признать вину

Никита Савин
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В США убийца астрофизика Карла Гриллмайра, который входит в список таинственно исчезнувших ученых ФБР, улыбнулся судье и отказался признать вину. Об этом сообщает New York Post.

Полицию вызвали к дому Гриллмайра 16 февраля. Когда сотрудники прибыли на место, 67-летний ученый истекал кровью на крыльце. Ему оказали первую помощь, но спасти не смогли. Вскоре по обвинению в нападении на Гриллмайра арестовали его 29-летнего соседа Фредди Снайдера. Перед задержанием мужчина успел угнать машину у собственной матери.

Ранее Снайдер, который жил в трех километрах от ученого, неоднократно без разрешения вторгался на его территорию. 20 декабря 2025-го Гриллмайр вызвал полицию из-за нарушителя на его земле. Полицейские обнаружили недалеко от дома ученого прогуливавшегося Снайдера с заряженной винтовкой, на которую у него не было разрешения. Мужчина заявил, что шел на почту, а оружие взял для защиты от диких зверей. При этом почтовое отделение находится в противоположной стороне от дома ученого. Снайдера арестовали за незаконное хранение оружия.

23 декабря его отпустили на поруки. 5 февраля прокуратура подала ходатайство о снятии обвинений, так как у мужчины ранее не было судимостей. Через 11 дней он снова забрался на территорию Гриллмайера и выстрелил в него. В среду, 29 апреля, Снайдер отказался признать себя виновным. При этом он ухмылялся все заседание.

Карл Гриллмайр был всемирно известным астрофизиком, специалистом по космическим телескопам. В частности, он разрабатывал методы обнаружения экзопланет, которые используются в находящемся на орбите телескопе «Джеймс Уэбб». Мужчина входит в список из 11 ученых, смерти и загадочные исчезновения которых расследует ФБР по указанию Белого дома.

