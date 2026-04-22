00:31, 22 апреля 2026

Трамп высказался о таинственных смертях исследователей НЛО

ФБР начало расследование исчезновений и убийств исследователей космоса в США
Никита Савин
Фото: Sergio Flores / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало официальное расследование таинственных смертей и исчезновений исследователей космоса и НЛО. Об этом пишет Daily Mail.

Американские политики и СМИ обратили внимание на странную тенденцию после бесследного исчезновения отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда. 68-летнего мужчину в последний раз видели 27 февраля. До сих пор неизвестно, что с ним случилось. Выяснилось, что это загадочное происшествие стало одиннадцатым с 2022 года. Тогда при загадочных обстоятельствах не стало 34-летней Эми Эскридж, изучавшей антигравитационные технологии, космос и феномен НЛО. Женщину нашли с огнестрельным ранением.

В пятницу, 17 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что ФБР было поручено расследовать все случаи исчезновений и смертей ученых за последние годы. Она также отметила, что вопросы о судьбе исследователей были вполне обоснованными и каждый случай будет детально расследован. Президент США Дональд Трамп также высказался по поводу этих происшествий. «Надеюсь, это все случайности. Правду мы узнаем в течение ближайших полутора недель», — сказал он.

Материалы по теме:
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023

По данным властей, с 2022 года пропали или стали жертвами расправ: исследовательница из НАСА Моника Реза, директор Центра термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лурейро, астрофизик Карл Гриллмэйр и другие ученые.

    Последние новости

    «Крыса и гнилье». Российский военный 80 дней передавал ВСУ данные о сослуживцах. Что о нем известно?

    В сети опубликовали архивное обнаженное фото возлюбленной Джейсона Стэйтема

    Врач раскрыл главные правила сна без боли в спине и отеков утром

    В Иране раскрыли судьбу переговоров с США

    Дмитриев ответил Мерцу о главной помехе для Европы

    Вернувшийся из плена в Мали геолог рассказал о жестоких условиях содержания

    Крупнейшая авиакомпания Европы отменила десятки тысяч рейсов из-за нехватки топлива

    Трамп высказался о таинственных смертях исследователей НЛО

    Иран отказался признавать объявленное США прекращение огня

    В Иране ответили на продление режима прекращения огня Трампом

    Все новости
