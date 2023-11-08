Стало известно о массовых загадочных смертях и исчезновениях исследователей космоса и НЛО

В США с 2024 года пропали 8 ученых, связанных с космосом и феноменом НЛО

В США конгрессмены обратили внимание на серию загадочных исчезновений и смертей ученых, связанных с исследованиями космоса и феноменом НЛО. Об этом пишет Newsweek.

Американские политики и СМИ обратили внимание на странную тенденцию после бесследного исчезновения отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда. 68-летнего мужчину в последний раз видели 27 февраля. До сих пор неизвестно, что с ним случилось. Выяснилось, что это загадочное происшествие стало восьмым с лета 2024 года. Тогда не стало 61-летнего Фрэнка Майвальда, сотрудника лаборатории НАСА. Причины его смерти до сих пор неизвестны. В мае 2025 года бесследно исчез Энтони Чавес — бывший сотрудник Национальной лаборатории Лос-Аламоса, которая была создана во время разработки первой атомной бомбы.

22 июня того же года во время похода в лесу с приятелями пропала исследовательница из НАСА Моника Реза. Через четыре дня бесследно исчезла Мелисса Касиас — административный работник из Лос-Аламоса. 12 декабря стало известно, что пропал Джейсон Томас, который занимался биомедицинскими исследованиями в компании Novartis. Его останки обнаружили 17 марта в озере недалеко от дома. 15 декабря неизвестный расправился с директором Центра термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лурейро. 16 февраля такая же судьба постигла астрофизика Карла Гриллмэйра. Еще через 11 дней пропал Маккасланд.

Конгрессмен от штата Теннесси Тим Берчетт выразил обеспокоенность в связи с этой серией загадочных происшествий. На нее также обратил внимание конгрессмен от Миссури Эрик Берлисон. Последний заявил, что Маккасланд владел некой информацией об НЛО. Некоторые из других пропавших также могли иметь отношение к этой теме. Берлисон обратился в ФБР с просьбой обратить особое внимание на эти происшествия.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет рассказал о ходе работы над рассекречиванием правительственных документов, связанных с НЛО и внеземной жизнью. Он признался, что узнает правду только когда сам увидит подготовленные к публикации файлы.