Связанный с теориями об инопланетянах генерал ВВС США бесследно исчез

В США исчез генерал Маккасланд, которого связывают с теориями об инопланетянах

В США объявили общенациональные поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, которого многие независимые исследователи феномена НЛО связывают с сокрытием информации об инопланетянах. Об этом пишет Daily Mail.

68-летнего Маккасланда в последний раз видели утром 27 февраля в Альбукерке, штат Нью-Мексико. С тех пор он бесследно исчез, а офис шерифа округа объявил его в розыск. Сообщается, что у пожилого мужчины были проблемы со здоровьем, и ему может угрожать опасность.

Маккасланд долгие годы служил на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико, а до этого возглавлял исследовательскую лабораторию на базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Во время службы он занимался разработками, связанными с экспериментальными военными технологиями. При этом многие сторонники теорий об инопланетном происхождении НЛО считают, что именно на базе Райт-Паттерсон исследовали инопланетный аппарат, который якобы разбился во время Розуэлльского инцидента в 1947 году. По слухам, Маккасланд руководил этим проектом.

Генерал вышел в отставку в 2013 году. Его имя стали связывать с феноменом НЛО после публикации документов организацией WikiLeaks три года спустя. Среди них была переписка одного из основателей группы Blink-182 Тома Делонга, который занимался исследованиями НЛО, и председателя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В письмах Делонг много раз упоминал генерала и утверждал, что он и другие инсайдеры консультировали его по вопросам постепенного раскрытия секретной информации об НЛО.

В ФБР Daily Mail подтвердили, что помогают полиции в поисках Маккаланда. Там заявили, что это обычная практика, поскольку у бюро большой опыт в розыске людей.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет рассказал о ходе работы над рассекречиванием правительственных документов, связанных с НЛО и внеземной жизнью. Он признался, что узнает правду только когда сам увидит подготовленные к публикации материалы.