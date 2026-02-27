Реклама

00:35, 27 февраля 2026Из жизни

Глава Пентагона рассказал о рассекречивании инопланетян

Министр обороны США Пит Хегсет рассказал о сроках публикации информации об НЛО
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Al Drago / Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет рассказал о ходе работы над рассекречиванием правительственных документов, связанных с НЛО и внеземной жизнью. Об этом сообщает издание Newsweek.

Хегсет ответил на вопросы журналистов после посещения двух аэрокосмических компаний в штате Колорадо. Среди прочего, его спросили, мог ли он представить, что будет отвечать за раскрытие информации об инопланетянах. «Этого совершенно не было в моих планах», — признался глава Пентагона.

На вопрос о том, верит ли он лично в существование инопланетян, Хегсет ответил: «Посмотрим». Он добавил, что сам узнает правду, когда будет изучать подготовленные к публикации материалы. По его словам, конкретных сроков пока нет, но информация будет предоставлена.

Ранее Трамп сообщил, что поручит Хегсету раскрыть документы правительства, в которых речь идет о внеземной жизни и НЛО. По его словам, раскрываться будут и документы, содержащие другие сведения, связанные с «крайне сложными», но важными и интересными вопросами.

