05:55, 20 февраля 2026Мир

Трамп поручит раскрыть секретные документы об НЛО

Трамп сообщил о решении поручить раскрыть секретные документы об НЛО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручит главе Пентагона Питу Хегсету раскрыть документы правительства, в которых идет речь о внеземной жизни и НЛО. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Я поручу министру обороны и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов», — говорится в сообщении Трампа.

Он также подчеркнул, что раскрываться будут и документы, содержащие другие сведения, связанные с «крайне сложными», но важными и интересными вопросами.

Ранее Трамп заявил, что, говоря о существовании инопланетян, бывший президент США Барак Обама раскрыл секретную информацию.

