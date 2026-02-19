Трамп: Говоря о существовании инопланетян, Обама раскрыл секретную информацию

Бывший президент США Барак Обама раскрыл «секретную информацию», когда обсуждал существование инопланетян. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.

«Он передал секретную информацию, он не должен был этого делать», — заявил он. При этом на вопрос о том, подтверждает ли это существование инопланетян, глава Белого дома ответил, что не знает «реальны они или нет».

Ранее Обама заявил, что инопланетяне существуют. Он признался, что, хоть инопланетяне реальны, но никогда их не видел. Их не держат в Зоне 51, и подземных баз там нет. Позднее Обама пояснил свои слова. Он отметил, что статистически Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни где-то в ее пределах весьма велика.

В свою очередь, спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев пошутил, что теперь даже инопланетяне знают о ненадежности Барака Обамы.