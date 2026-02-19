Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:50, 19 февраля 2026Мир

Трамп обвинил Обаму в раскрытии секретной информации об инопланетянах

Трамп: Говоря о существовании инопланетян, Обама раскрыл секретную информацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший президент США Барак Обама раскрыл «секретную информацию», когда обсуждал существование инопланетян. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.

«Он передал секретную информацию, он не должен был этого делать», — заявил он. При этом на вопрос о том, подтверждает ли это существование инопланетян, глава Белого дома ответил, что не знает «реальны они или нет».

Ранее Обама заявил, что инопланетяне существуют. Он признался, что, хоть инопланетяне реальны, но никогда их не видел. Их не держат в Зоне 51, и подземных баз там нет. Позднее Обама пояснил свои слова. Он отметил, что статистически Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни где-то в ее пределах весьма велика.

В свою очередь, спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев пошутил, что теперь даже инопланетяне знают о ненадежности Барака Обамы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил введенные Байденом санкции против России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Орбан обвинил Киев в финансировании оппозиции в Венгрии

    Наемники ВСУ из Литвы испугались имитации реального боя и сбежали с тренировки

    В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

    Над российским городом прогремело несколько взрывов

    Губернатор российского региона раскрыл подробности атаки ВСУ

    Трамп обвинил Обаму в раскрытии секретной информации об инопланетянах

    Путин поговорил по телефону с лидером одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok