Обама заявил о существовании инопланетян

Бывший президент США Обама заявил, что инопланетяне существуют

Бывший президент США Барак Обама заявил, что инопланетяне существуют. Об этом он сказал в подкасте No Lie with Brian Tyler Cohen американского политического блогера Брайна Тайлера Коэна.

Обама признался, что, хоть инопланетяне реальны, но никогда их не видел. Их не держат в Зоне 51, и подземных баз там нет. «Разве что существует грандиозный заговор, и все это скрыли даже от президента США», — добавил он.

По словам политика, когда он стал президентом США, в первую очередь он хотел узнать ответ на вопрос «Где инопланетяне?».

Ранее ведущий британский эксперт в области космоса заявила, что человечество встретится с внеземной жизнью в ближайшие полвека. По ее мнению, с большей вероятностью мы обнаружим не гуманоидов, а нечто вроде «серой слизи».