Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 25 декабря 2025Из жизни

Человечество встретится с пришельцами в течение 50 лет

Британский космолог Адерин-Покок: Люди встретятся с пришельцами к 2075 году
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: WeAre / Shutterstock / Fotodom  

Ведущий британский эксперт в области космоса заявила, что человечество встретится с внеземной жизнью в ближайшие полвека. Об этом сообщает Daily Mirror.

Доктор наук и телеведущая Мэгги Адерин-Покок, выступая в преддверии Рождественских лекций Королевского института, предсказала, что обнаружение внеземной цивилизации произойдет к 2075 году. Однако она предупредила, что ожидания встретить гуманоида, похожего на E.T. из фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин», могут не оправдаться. По ее мнению, с большей вероятностью мы обнаружим нечто вроде «серой слизи».

«Серая слизь — это самое вероятное, что мы найдем», — заявила Адерин-Покок. При этом она не исключает возможности контакта с высокоразвитыми пришельцами, чьи коммуникационные технологии могут значительно превосходить земные. Свой оптимизм космолог основывает на уравнении Дрейка и огромном количестве планет в наблюдаемой Вселенной, которое делает статистическую вероятность жизни за пределами Земли крайне высокой. Особые надежды она возлагает на изучение экзопланеты K2-18b, в атмосфере которой уже обнаружены возможные биомаркеры.

Материалы по теме:
Что такое голографическая Вселенная? Черные дыры, теория струн и дуальное описание природы
Что такое голографическая Вселенная?Черные дыры, теория струн и дуальное описание природы
10 мая 2015
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Ранее дважды побывавшая в космосе астронавт Николь Скотт высказалась об инопланетянах. Американка призналась, что не видела в космосе никаких признаков присутствия пришельцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов за семь часов. Какие регионы отразили массированную атаку?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    В России оценили план Зеленского по урегулированию

    Партия Порошенко воспротивилась проведению выборов на Украине

    Человечество встретится с пришельцами в течение 50 лет

    Линкору Трампа предрекли судьбу «Монтаны»

    Бывший помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП

    Раскрыта личность подрывника полицейских в Москве

    Экс-сотрудник СБУ заявил о неспособности Киева содержать армию в 800 тысяч военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok