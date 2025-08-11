Дважды побывавшая в космосе астронавт высказалась об инопланетянах

Бывшая астронавт НАСА Николь Скотт высказалась об инопланетянах

Бывшая астронавт НАСА Николь Скотт вспомнила странные события на орбите и высказалась по поводу существования инопланетян. Обо всем этом она рассказала в интервью YouTube-каналу LADbible Stories.

Скотт дважды побывала в космосе — в 2009 и 2011 годах — и всего провела на Международной космической станции (МКС) 103 дня. Американка рассказала, что ее постоянно спрашивают, видела ли она инопланетян в или хотя бы какие-то признаки их присутствия рядом с Землей.

Бывшая астронавт призналась, что ничего подобного не видела, однако в космосе случались странные вещи, которые удивляли ее. «Я например видела метеоры подо мной. Это было очень круто. Но когда я увидела первый, я такая: "О, боже, что это было?" Я бросилась к моим коллегам в других модулях и говорю: "Я только что видела эту штуку, что-то яркое пронеслось внизу!"», — поделилась воспоминаниями Скотт.

Ей объяснили, что, скорее всего, это был кусок космического мусора, попавший в атмосферу. Скотт призналась, что такие эпизоды сразу же оживляли в памяти истории о пришельцах и НЛО, и она очень хотела бы встретиться с ними. Американка также сказала, что астронавты и космонавты шутят, будто пришельцы существуют, но такие маленькие, что люди их не видят.

Ранее сообщалось, что бывший пилот американских ВВС столкнулся с НЛО во время тренировочного полета. Он заявил, что встретил загадочный прямоугольный объект размером примерно девять на 15 метров на высоте девять тысяч метров

