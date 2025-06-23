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00:30, 23 июня 2025Из жизни

Пилот рассказал о встрече с НЛО

Летчик из США встретил НЛО и описал его как прямоугольный объект
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: INQUAM Photos / Reuters

Бывший пилот американских ВВС столкнулся с НЛО во время тренировочного полета. Об этом он рассказал изданию Daily Express.

Ветеран эскадрильи Thunderbirds Райан Боденхаймер встретил в небе загадочный прямоугольный объект размером примерно девять на 15 метров на высоте девять тысяч метров над штатом Вайоминг. «У него не было крыльев или двигателей, а края пульсировали белым светом», — рассказал он. По его словам, корабль неожиданно развил скорость 740 километров в час — такую же, как его истребитель F-15.

Боденхаймер, у которого за плечами две тысячи часов налета, исключил версии о дроне или обычном самолете. «Аэродинамически такой прямоугольник просто не может летать», — заявил он. Пилот также отметил, что многие коллеги избегают сообщать о подобных случаях из-за боязни насмешек, хотя в последние годы отношение к НЛО стало меняться.

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В декабре 2024 года бывший астронавт НАСА Лерой Чиао рассказал, что едва не столкнулся с загадочными «металлическими сферами» во время полета на своем самолете. Он заявил, что неожиданная встреча с НЛО случилась в августе 2023 года над штатом Техас.

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