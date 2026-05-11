06:24, 11 мая 2026

В США озвучили претензию к Европе после заявления Путина о переговорах

Эпископос: ЕС не желает по примеру США вкладываться в мирный процесс по Украине
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Страны Европы показывают упорное нежелание вкладываться в мирный процесс по Украине. Они могли бы участвоватьв урегулировании по примеру Соединенных Штатов, такую претензию озвучил научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина о готовности к переговорам с ЕС, передает ТАСС.

«Европейские лидеры могут получить место за столом переговоров в любой момент за счет взаимодействия с обеими сторонами конструктивным и ориентированным на результат образом. Именно так действуют США», — подчеркнул американский специалист. Он отметил, что нет предпосылок, что европейские государства изменят свою позицию в ближайшем будущем.

По словам Эпископоса, США не станут давить на Евросоюз, чтобы добиться большего участия в переговорах по Украине.

«Белый дом не ожидает, что европейцы поправят свои подходы к украинскому мирному процессу. И у него нет аппетита к тому, чтобы оказывать на них давление с такими целями», — добавил эксперт. Он предположил, что диалог между Россией и Европой восстановится уже после сделки по Украине, когда возникнет «новый стимул для дипломатического взаимодействия».

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен стремиться к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, а не в третьей стране.

