06:44, 11 мая 2026

Названы главные привычки для активного долголетия

Екатерина Щербакова

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэль Воутерс перечислил главные привычки, которые должны быть у человека для активного долголетия. Об этом пишет РИА Новости.

Американской кардиологической ассоциацией, по словам профессора, выделяется восемь ключевых факторов здорового старения, а именно: отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическая активность, контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови.

Воутерс также подчеркнул, что медицине стоит перейти от модели лечения болезней к модели продления периода здоровой жизни.

Люди же должны начинать заботится о сердечно-сосудистом здоровье не после 60 лет, а гораздо раньше, еще лучше, если фактически это будет сопровождать человека всю жизнь.

«Забота о здоровье должна начинаться в молодом возрасте — и даже до рождения, внутриутробно», — заключил профессор.

Ранее терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов предупредил о привычке, которая незаметно убивает здоровье сердечно-сосудистой системы.

