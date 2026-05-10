Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 10 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал незаметно убивающую здоровье сердца привычку

Кардиолог Вечтомов: Сидячий образ жизни может незаметно вредить здоровью сердца
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов предупредил о незаметно убивающей здоровье сердечно-сосудистой системы привычке. Ее доктор назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Врач отметил, что здоровью сердечно-сосудистой системы вредит сидячий образ жизни. По его словам, длительное сидение может негативно сказываться на состоянии сердца даже у людей, которые в целом считают себя здоровыми.

«Когда человек долго находится в сидячем положении, циркуляция крови ухудшается, особенно в нижних конечностях. Это создает условия для застоя крови, повышает риск тромбообразования и увеличивает нагрузку на сердце», — объяснил Вечтомов.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Также, по словам врача, если человек долго сидит, снижается активность ферментов, отвечающих за расщепление жиров. В результате может повышаться уровень «плохого» холестерина, что провоцирует развитие атеросклероза и его осложнений.

Кроме того, малоподвижный образ жизни ухудшает чувствительность тканей к инсулину, что со временем может привести к развитию сахарного диабета второго типа, добавил Вечтомов. Врач подчеркнул, что все это увеличивает и общий риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и инфаркт.

Ранее кардиолог Хосе Абельян предупредил, что употребление печенья вместо завтрака может провоцировать хроническое воспаление. По словам врача, оно является фактором, повышающим риск рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле потребовали разъяснений от Армении. Причиной стали антироссийские заявления Зеленского в Ереване

    Назван фаворит матча между «Реалом» и «Барселоной»

    КНДР приняла закон о защите Ким Чен Ына с помощью ядерного оружия

    Аналитик высказался о переходе ЕС на российские энергоносители

    В США заявили о продолжении переговорного процесса с Ираном по урегулированию конфликта

    Менеджер Чимаева рассказал о его состоянии после поражения от Стрикленда

    Врач назвал незаметно убивающую здоровье сердца привычку

    Германия отвергла предложение Путина

    Москвичам назвали сроки появления туч комаров

    Назван желаемый Трампом сценарий завершения конфликта в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok