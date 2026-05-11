10:30, 11 мая 2026

Врач предупредил о вызывающих жжение в промежности серьезных болезнях

Уролог Бицоев: Периодическое жжение в промежности может указывать на простатит
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alona Siniehina / Shutterstock / Fotodom

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев рассказал, какие серьезные заболевания могут вызывать жжение в промежности и уретре. Причины этого неприятного симптома он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Наиболее распространенной причиной преходящего жжения в промежности врач назвал воспалительный процесс в органах мочеполовой системы. По словам Бицоева, в этом случае жжение возникает после появления провоцирующих его факторов: переохлаждения, употребления алкоголя, ухудшения работы иммунитета, стресса — и проходит само, когда эти факторы устранены. Доктор уточнил, что, несмотря на исчезновение симптома, инфекция при этом продолжает развиваться.

Бицоев добавил, что у жжения в уретре могут быть и неинфекционные причины. По словам врача, этот симптом может быть вызван метаболическими нарушениями, например, образованием камней в мочевом пузыре, а также нейрогенными расстройствами.

Ранее уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин заявил, что симптомы простатита, как правило, развиваются постепенно, а не появляются резко. По его словам, на развитие болезни могут указывать частые позывы к мочеиспусканию, жжение и резь во время процесса, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

