Мужчин предупредили о постепенно развивающихся симптомах простатита

Уролог Аглиуллин: Слабая струя мочи может быть признаком простатита

Врач-уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин заявил, что симптомы простатита, как правило, развиваются постепенно, а не появляются резко. Признаки этой опасной болезни он перечислил в беседе с UfaTime.ru.

По словам уролога, на развитие простатита могут указывать частые позывы к мочеиспусканию, жжение и резь во время процесса, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, а также слабая струя мочи.

Врач предупредил, что о простатите может говорить и появление дискомфорта или боли в нижней части живота, в паху или в промежности. Кроме того, симптомами этого заболевания могут быть снижение либидо, появление боли или дискомфорта во время секса, а также слабость и быстрая утомляемость.

Аглиуллин отметил, что часто мужчины списывают эти проблемы на стресс, усталость или переохлаждение и не обращаются к врачу. Однако консультация специалиста необходима, если появился хотя бы один из этих симптомов, заверил уролог.

