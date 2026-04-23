Названы провоцирующие образование камней в почках продукты

Уролог Малхасян: Избыток белка увеличивает риск образования камней в почках

Определенный тип питания может вызвать мочекаменную болезнь, предупредил уролог-онколог, врач высшей категории Виген Малхасян. Продукты, провоцирующие образование камней в почках, он назвал в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, чаще всего камни формируются из оксалата кальция. «Повышение концентрации оксалатов запускает процесс образования кристаллов, которые постепенно увеличиваются и формируют камни», — пояснил Малхасян.

Врач отметил, что значительную роль в этом процессе играет рацион питания: например, избыток соли, животного белка и продуктов с высоким содержанием оксалатов увеличивают риски. К продуктам-провокаторам камней в почках он отнес черный шоколад, листовые овощи, зеленый перец, свеклу, инжир, малину, орехи и гречку.

Малхасян подчеркнул, что полностью отказываться от этих продуктов нет необходимости. Уменьшать их потребление стоит только в том случае, если при лабораторном анализе выявлено повышение уровня оксалатов. Остальным уролог посоветовал есть больше растительной пищи, снизить общее количество мяса и соли в рационе, а также регулярно употреблять творог, кефир и другие богатые кальцием продукты.

