Названы провоцирующие образование камней в почках продукты

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Уролог Малхасян: Избыток белка увеличивает риск образования камней в почках
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: mernk / Shutterstock / Fotodom

Определенный тип питания может вызвать мочекаменную болезнь, предупредил уролог-онколог, врач высшей категории Виген Малхасян. Продукты, провоцирующие образование камней в почках, он назвал в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, чаще всего камни формируются из оксалата кальция. «Повышение концентрации оксалатов запускает процесс образования кристаллов, которые постепенно увеличиваются и формируют камни», — пояснил Малхасян.

Врач отметил, что значительную роль в этом процессе играет рацион питания: например, избыток соли, животного белка и продуктов с высоким содержанием оксалатов увеличивают риски. К продуктам-провокаторам камней в почках он отнес черный шоколад, листовые овощи, зеленый перец, свеклу, инжир, малину, орехи и гречку.

Малхасян подчеркнул, что полностью отказываться от этих продуктов нет необходимости. Уменьшать их потребление стоит только в том случае, если при лабораторном анализе выявлено повышение уровня оксалатов. Остальным уролог посоветовал есть больше растительной пищи, снизить общее количество мяса и соли в рационе, а также регулярно употреблять творог, кефир и другие богатые кальцием продукты.

Ранее диетолог Лори Райт призвала изменить привычное меню на завтрак и съедать с утра половину суточной нормы клетчатки. Однако ее коллеги предупредили, что резкий переход на растительную пищу может вызвать расстройство пищеварения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok