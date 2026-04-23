Диетолог призвала изменить привычное меню для завтрака

09:31, 23 апреля 2026

Диетолог Райт призвала есть на завтрак растительные продукты
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey Starostin / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Лори Райт рассказала о плюсах завтрака из растительных продуктов. Изменить привычное утреннее меню она призвала в беседе с Very Well Health.

Райт отметила, что большинство людей не получают необходимые организму 30 граммов клетчатки в сутки. Однако, по ее словам, проведенное исследование доказало, что если на завтрак съедать половину из этого объема, то ситуация изменится в лучшую сторону. «Повышение содержания клетчатки в рационе также способствует благоприятным изменениям показателей здоровья кишечника», — утверждает врач.

Однако диетолог Саманта Куган предупредила, что резкий переход на растительный завтрак может вызвать серьезные побочные эффекты. Она уточнила, что привычные к клетчатке люди, скорее всего, ничего не почувствуют, но у остальных могут возникнуть серьезные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. По словам диетолога, из-за такого рациона может развиться боль в животе, вздутие, диарея, запор или метеоризм.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что соль негативно влияет на память. По ее словам, особенно она опасна для мужчин.

