Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:34, 20 апреля 2026

Врач предупредила россиян о «съедающей» память специи

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 9dream studio / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какая специя может «съедать» память. О ней доктор предупредила россиян в своем Telegram-канале.

По словам врача, «съедать» память может соль, причем особенно это опасно для мужчин. В доказательство своих слов она привела новое исследование, выявившее связь избытка этого продукта в рационе со скоростью ухудшения памяти.

По словам Павловой, ученые в течение шести лет наблюдали за 1208 добровольцами в возрасте от 50 лет и старше и оценивали, как потребление натрия влияет на их когнитивные функции. В результате выяснилось, что мужчин, регулярно злоупотреблявших солью, эпизодическая память ухудшалась быстрее, чем у тех, кто соблюдал умеренность. Примечательно, что у женщин такой связи выявлено не было.

Доктор отметила, что наиболее выраженное ухудшение памяти наблюдалось у мужчин, потреблявших около 3,3 грамма натрия в день и выше, что эквивалентно примерно восьми граммам соли. «Еще у мужчин с высоким потреблением соли чаще было повышенное давление. А это уже известный фактор риска для мозга», — добавила врач.

Ранее Павлова рассказала о новой причине появления хронического запора. По ее словам, он может быть вызван истончением слизистого слоя кишечника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok