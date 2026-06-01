В Кремле прокомментировали новости об отмене Сербией безвиза с Россией

Песков о возможной отмене Сербией безвиза с Россией: Такие решения симметричны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости о возможной отмене Сербией безвизового режима с Россией. Его заявление публикует ТАСС.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что такие решения, «как правило, симметричны» и принимаются на основе взаимности.

Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич рассказал, что в стране задумались об отмене безвизового режима с Россией из-за требований Евросоюза. Однако, по его мнению, такое решение вызовет негативную реакцию сербского общества.