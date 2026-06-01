12:54, 1 июня 2026Мир

В Польше назвали фатальную ошибку Зеленского

Глава МВД Польши Семоняк: Зеленский теряет доверие из-за прославления бандитов из УПА
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский теряет доверие поляков из-за прославления бандитов из Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена). Об этом заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк, передает РИА Новости.

«Я не понимаю действий Зеленского. Это фатальная ошибка, он теряет сердца поляков (...) Он должен учитывать такие вопросы (...). Его действия неприемлемы. Тот факт, что УПА, преступная организация, ответственная за расправы над поляками на Волыни, каким-либо образом почитается — это абсолютная катастрофа», — подчеркнул он.

При этом Семоняк отметил, что Польше невыгодно разрывать отношения с Украиной или не поддерживать ее.

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА».

