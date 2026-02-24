Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:28, 24 февраля 2026Забота о себе

Врач рассказала о новом объяснении хронического запора

Эндокринолог Павлова: Бактерии могут вызвать хронический запор
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: bigshot01 / Shutterstock / Fotodom

Хронический запор может быть вызван истончением слизистого слоя кишечника, заявила эндокринолог Зухра Павлова. О новом объяснении, найденном учеными, рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Врач отметила, что обычно трудности с дефекацией объяснялись медленной работой кишечника. Однако последние данные указывают и на другую причину. «В толстой кишке присутствует защитный слой слизи (муцин), который удерживает влагу в кале, делает стул мягким и скользким и защищает стенки кишечника от раздражения. Если этот слой истончается, кал становится сухим и твердым, а обычные методы лечения запора могут работать хуже», — объяснила Павлова.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Эндокринолог пояснила, что естественной слизи в кишечнике становится меньше по вине двух видов бактерий Bacteroides thetaiotaomicron и Akkermansia muciniphila. Первые уничтожают защитные ферменты муцина, а вторые — расщепляют саму слизь. «В итоге такой совместной работы слизистый слой истончается, кал теряет влагу и становится плотнее», — пояснила врач.

Павлова подчеркнула, что обе бактерии являются обычными обитателями кишечника. Проблемы начинаются, когда возрастает их совместная активность.

Ранее колопроктолог «СМ-Клиника» Алексей Винников призвал не лечить геморрой народными методами. По его словам, такое лечение может стать причиной еще более серьезных проблем со здоровьем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россиянам назвали способы избавиться от соседских тараканов

    В Госдуме вновь попытаются ограничить ношение головного убора мусульман

    Зеленский предложил Орбану поговорить с Путиным по одному вопросу

    Макрон оценил перспективу скорого мира на Украине

    Сотни пассажиров оставили ночевать в самолетах в аэропорту страны Европы

    «Коалиция желающих» заявила о намерении отправить войска на Украину

    Популярный в России комик рассказал о психической болезни после КВН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok