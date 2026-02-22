Реклама

11:31, 22 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил об опасных последствиях лечения геморроя народными методами

Врач Винников: Лечение геморроя народными методами может усилить воспаление
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PSG.G2 / Shutterstock / Fotodom

Лечение геморроя народными методами может нанести гораздо больше вреда, чем пользы, рассказал колопроктолог «СМ-Клиника» Алексей Винников. Об опасных последствиях самолечения этой болезни он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач уточнил, что самые популярные народные методы лечения геморроя — это прикладывание к воспаленным участкам сырого картофеля и алоэ, использование пиявок, паровых ванночек и травяных отваров. Однако, по словам Винникова, самолечение заболевания представляет серьезную опасность, поскольку чаще всего заканчивается ухудшением состояния.

«На практике народные методы лечения геморроя не просто бесполезны, но и могут усилить воспаление наружных узлов и спровоцировать анальное кровотечение. В ряде ситуаций единственным выходом устранения побочных эффектов от такой терапии становится хирургическое вмешательство», — предостерег специалист.

Ранее онколог, хирург Павел Бледных предупредил о маскирующемся под геморрой опасном заболевании. По его словам, основной симптом, который вводит в заблуждение, — это появление крови в стуле, которое характерно не только для геморроя, но и для рака толстой кишки.

