Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:34, 15 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о маскирующемся под геморрой смертельно опасном заболевании

Врач Бледных: Кровь в стуле может указывать не только на геморрой, но и на рак
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори

Рак толстой кишки может длительное время маскироваться под геморрой, заявил онколог, хирург «СМ-Клиника» Павел Бледных. О симптомах этого смертельно опасного заболевания он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Как отметил врач, основной симптом, который вводит в заблуждение, — это появление крови в стуле. «Люди часто связывают появление крови с геморроем, особенно если эта проблема давняя и не сопровождается дискомфортом. В результате человек может месяцами, а иногда и годами заниматься самолечением, даже не подозревая о развитии раковой опухоли в кишечнике», — пояснил Бледных.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

По словам онколога, помимо крови в стуле, при раке могут также появиться такие симптомы, как задержка дефекации, чередование запоров и диареи, чувство неполного опорожнения кишечника и необъяснимая усталость.

Однако, по словам доктора, отличить геморрой от рака без комплексного обследования невозможно. Поэтому при появлении крови в стуле, болей или любых изменений в работе кишечника необходимо как можно скорее обратиться к специалисту и пройти обследование.

Ранее онколог Ильдус Мухаметов перечислил симптомы рака желудка. По его словам, на это заболевание могут указывать трудности с глотанием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине при попытке бегства из страны задержали бывшего министра энергетики

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    Украину обвинили в блокировке поставок нефти в Венгрию

    Раскрыто масштабное наращивание ядерных сил в Китае

    Врач предупредил о маскирующемся под геморрой смертельно опасном заболевании

    Количество сбитых над Россией БПЛА за полдня превысило сотню

    В России назвали высказывания Зеленского в адрес политиков сумасшествием

    В Польше поймали спешившую на маникюр украинку

    Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом и установил исторический рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok