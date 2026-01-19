Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:35, 19 января 2026Забота о себе

Названы маскирующиеся под безобидное состояние симптомы рака желудка

Онколог Мухаметов: Тяжесть в желудке после еды может быть симптомом рака желудка
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rabizo Anatolii / Shutterstock / Fotodom

Симптомы рака желудка могут маскироваться под безобидные состояния, которые люди долгое время игнорируют. Об этом предупредил онколог, хирург Ильдус Мухаметов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, на ранних стадиях симптомы рака желудка выражены слабо. Например, могут появляться незначительный дискомфорт после еды, тяжесть в желудке, единичные эпизоды рвоты, быстрое насыщение и беспричинное снижение веса. Онколог уточнил, что многие люди долгое время не обращают внимания на эти признаки или принимают их за симптомы гастрита, если ранее он был диагностирован.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

По мере развития болезни симптомы становятся интенсивнее и зависят от места расположения опухоли. Как рассказал специалист, при поражении верхней части желудка у перехода в пищевод могут появиться трудности с глотанием. Если опухоль локализуется в нижней части, ближе к двенадцатиперстной кишке, пациенты чаще жалуются на рвоту из-за съеденной пищи. Другими признаками заболевания в запущенной форме онколог назвал непрекращающуюся изжогу, постоянные боли в животе, отдающие в спину, увеличение живота за счет скопления жидкости, а также появление опухоли в области эпигастрия, которую можно нащупать самостоятельно.

Ранее кардиолог Андрей Дудецкий рассказал, что до 40 процентов сердечных приступов происходят без типичных симптомов. По его словам, в таких случаях на наличие инфаркта может указывать сильная усталость, которая сохраняется даже в покое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье произошло резонансное убийство. 19-летний Имомали зарезал 18-летнего Илью после перепалки в автобусе

    Российских резервистов начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их отправить на СВО

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Трамп ответил на вопрос о силовом захвате Гренландии

    Четырехкратный олимпийский чемпион захотел пенсию в полмиллиона рублей

    У Тимошенко и ее мужа нашлись 5 миллионов долларов

    Суд отказался вернуть Лерчек изъятые драгоценности

    Потребность в работниках упала в России до минимума

    Студентка раскрыла цены в столовой МГИМО

    В СПЧ отреагировали на расправу над молодым россиянином в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok