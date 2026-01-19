Названы маскирующиеся под безобидное состояние симптомы рака желудка

Онколог Мухаметов: Тяжесть в желудке после еды может быть симптомом рака желудка

Симптомы рака желудка могут маскироваться под безобидные состояния, которые люди долгое время игнорируют. Об этом предупредил онколог, хирург Ильдус Мухаметов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, на ранних стадиях симптомы рака желудка выражены слабо. Например, могут появляться незначительный дискомфорт после еды, тяжесть в желудке, единичные эпизоды рвоты, быстрое насыщение и беспричинное снижение веса. Онколог уточнил, что многие люди долгое время не обращают внимания на эти признаки или принимают их за симптомы гастрита, если ранее он был диагностирован.

По мере развития болезни симптомы становятся интенсивнее и зависят от места расположения опухоли. Как рассказал специалист, при поражении верхней части желудка у перехода в пищевод могут появиться трудности с глотанием. Если опухоль локализуется в нижней части, ближе к двенадцатиперстной кишке, пациенты чаще жалуются на рвоту из-за съеденной пищи. Другими признаками заболевания в запущенной форме онколог назвал непрекращающуюся изжогу, постоянные боли в животе, отдающие в спину, увеличение живота за счет скопления жидкости, а также появление опухоли в области эпигастрия, которую можно нащупать самостоятельно.

