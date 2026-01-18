Реклама

17:31, 18 января 2026

Врач раскрыл неочевидные признаки «молчаливого» инфаркта

Врач Дудецкий назвал ощущение нехватки воздуха признаком бессимптомного инфаркта
Наталья Обрядина

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Андрей Дудецкий заявил, что до 40 процентов сердечных приступов могут протекать бессимптомно. Неочевидные признаки так называемого «молчаливого» инфаркта он раскрыл россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Дудецкий рассказал, что в первую очередь на сердечный приступ могут указывать внезапная и очень сильная слабость, сохраняющаяся даже в состоянии покоя. Она может сопровождаться головокружением, потемнением в глазах, сильным чувством тревоги и даже паники.

Еще одним характерным признаком «тихого» инфаркта врач назвал ощущение нехватки воздуха и одышку. Кроме того, может появиться сильная бледность и холодный пот.

Наконец, иногда инфаркт может сопровождаться симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта. К ним специалист отнес боль в области желудка, приступы изжоги, рвоту и жжение в эпигастральной области — верхней части живота под грудиной.

«Коварство "молчаливого" инфаркта заключается именно в смазанной клинической картине. Если человек игнорирует перечисленные симптомы и ориентируется только на отсутствие боли в груди, он рискует обратиться к врачу уже после развития осложнений, включая сердечную недостаточность. Однако "тихий" инфаркт опасен ничуть не меньше обычного», — подытожил Дудецкий.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин рассказал, почему инфаркт миокарда может развиваться бессимптомно. Одной из основных причин он назвал диабет второго типа.

