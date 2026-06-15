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22:12, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Дуров предупредил о рисках от запретов соцсетей

Дуров: Запреты соцсетей для подростков до 16 лет подвергают их большей опасности из-за VPN
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Albert Gea / Reuters

Если подросткам до наступления 16 лет запретят использовать социальные сети, они вынужденно перейдут на VPN. Это подвергает их еще большей опасности из-за доступа к нелегальному контенту, о рисках напомнил в соцсети X основатель Telegram Павел Дуров.

«Ни один закон не заменит хорошего воспитания. У родителей уже есть инструменты, чтобы ограничить цифровое потребление детей: родительский контроль, лимиты экранного времени — или вообще отсутствие смартфона», — обратил внимание он.

По словам Дурова, многие родители дают своим детям гаджеты, чтобы успокоить их, но «ни одно регулирование этого не исправит».

Так основатель Telegram отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, объявившего о введении полного запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет, «чтобы вернуть им детство». По его мнению, социальные сети «делают детей несчастными» и вырабатывают зависимость. Запрет может вступить в силу к весне 2027 года.

Ранее Дуров раскритиковал WhatsApp и заявил об обмане из-за шифрования. Кроме того, он заявил, что к частным перепискам могут получать доступ посторонние лица.

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