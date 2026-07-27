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23:21, 27 июля 2026 (обновлено: 23:36, 27 июля 2026)Бывший СССР

На митинге против отставки экс-министра обороны Украины произошло вооруженное нападение

NV: Во Львове мужчина с ножом попытался напасть на митингующих против отставки Федорова
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В украинском городе Львове во время митинга против отставки экс-министра обороны Михаила Федорова произошло вооруженное нападение. В толпу ворвался мужчина с ножом, но его скрутили и повалили на землю сами участники акции, сообщил Telegram-канал NV.

После этого злоумышленника забрали полицейские, также они взяли показания у свидетелей. Пресс-служба Национальной полиции Львовской области сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что личность нападавшего удалось установить. Им оказался 32-летний житель Новояворовска.

«С места происшествия изъят нож. Известно, что у мужчины имеются психические расстройства», — отмечается в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал причину, почему были уволены министр обороны Михаил Федоров и главнокомандующий Вооруженными силами страны Александр Сырский.

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