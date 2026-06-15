Патрушев пригрозил Литве потерей мирной жизни в случае нападения на Калининград

Патрушев: Литва лишится мирной жизни в случае нападения на Калининградскую область

Литва в случае нападения на Калининградскую область лишится мирной жизни. Об этом заявил председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

«Понятно, что литовские политики хотят подвигнуть к этой (военной) авантюре всю Европу. Но не могут же они не понимать, что в случае агрессии в первую очередь настанет конец мирной беззаботной жизни Литвы и ее суверенитету», — пригрозил Патрушев.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы.