В одной стране сообщили о задержании действовавших в интересах Киева боевиков

Касем аль-Абуди: Разведка Ирака задержала группу боевиков, действовавших в интересах Киева

Иракская разведка задержала группу боевиков, которые действовали в интересах Киева и были причастны к обстрелам объектов на территории Ирака. Об этом в эфире телеканала Dijlah TV рассказал советник иракского премьер-министра по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

Задержаны были несколько группировок. Во время следствия задержанные признались, что работают на Украину.

«У нас есть разведывательная ячейка, миссия которой — анализ разведывательной информации, и она пришла к выводу, что в Ираке имеет место украинское вмешательство», — добавил Касем аль-Абуди.

Список атакованных боевиками объектов чиновник раскрывать не стал.

Ранее сообщалось об атаке на консульство Соединенных Штатов Америки (США) в Ираке, а также мощном пожаре на нефтяном месторождении Джамбур.