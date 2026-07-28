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01:30, 28 июля 2026 (обновлено: 01:31, 28 июля 2026)Мир

В одной стране сообщили о задержании действовавших в интересах Киева боевиков

Касем аль-Абуди: Разведка Ирака задержала группу боевиков, действовавших в интересах Киева
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Иракская разведка задержала группу боевиков, которые действовали в интересах Киева и были причастны к обстрелам объектов на территории Ирака. Об этом в эфире телеканала Dijlah TV рассказал советник иракского премьер-министра по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

Задержаны были несколько группировок. Во время следствия задержанные признались, что работают на Украину.

«У нас есть разведывательная ячейка, миссия которой — анализ разведывательной информации, и она пришла к выводу, что в Ираке имеет место украинское вмешательство», — добавил Касем аль-Абуди.

Список атакованных боевиками объектов чиновник раскрывать не стал.

Ранее сообщалось об атаке на консульство Соединенных Штатов Америки (США) в Ираке, а также мощном пожаре на нефтяном месторождении Джамбур.

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