Стало известно об атаке на консульство США в Ираке

Shafaq News: ПВО сбила четыре дрона, летевших к американскому консульству в Эрбиле

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся атаковать консульство США в иракском Эрбиле. Об этом сообщает иракское агентство Shafaq News со ссылкой на источник.

«Четыре беспилотника, пытавшихся атаковать американское консульство в городе Эрбиль, были сбиты», — сказано в сообщении.

Отмечается, что дроны были уничтожены системами ПВО международного аэропорта Эрбиля.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил страны (CENTCOM) сообщило о завершении очередной волны ударов по Ирану. «Американские силы завершили седьмую подряд ночь ударов по Ирану», — отмечается в публикации. Атака завершилась в 04:30 по московскому времени.