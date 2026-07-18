США отчитались о завершении волны ударов по Ирану

США отчитались о завершении седьмой волны ударов по Ирану

Соединенные Штаты закончили очередную волну ударов по Ирану. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети X Центральное командование Вооруженных сил страны (CENTCOM).

«Американские силы завершили седьмую подряд ночь ударов по Ирану», — отмечается в публикации. Атака завершилась в 04:30 по московскому времени.

В CENTCOM сообщили о нанесенных ударах по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам вооружений. Вооруженные силы США задействовали истребители, беспилотные летательные аппараты и военные корабли.

О начале новой серии ударов по Ирану Центральное командование ВС США заявило в 22:00 по московскому времени. Уточнялось, что атака призвана «еще больше ослабить иранский военный потенциал».