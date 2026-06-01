Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:49, 1 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление президента Румынии о принадлежности попавшего в дом БПЛА

Депутат Колесник: Обвинять Россию в падении дрона в Румынии — провокация для эскалации
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Для того, чтобы дать объективные данные по тому, кому принадлежит беспилотник и как он попал в Румынию, нужно время, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим мнением о заявлении президента Румынии Никушора Дана о том, что упавший на границе с Украиной беспилотник якобы был российским.

«Зачем России вообще бить беспилотником по жилому дому? России это совершенно не надо. А вот Украине было бы неплохо, чтобы взбодрить своих европейских союзников. Они не утруждали себя никаким расследованием — за короткие сроки подтвердили принадлежность дрона России, потому что надпись была там на кириллице», — заявил депутат.

Он отметил, что ссылка на надпись кириллицей ничего не доказывает, поскольку Украина тоже пользуется кириллическим алфавитом. Двигатели же могут быть одинаковыми и переставленными с одного аппарата на другой. Самым логичным объяснением Колесник назвал провокацию с целью эскалации конфликта.

Депутат также призвал румынскую сторону быть осторожнее в выражениях. По его словам, с территории Румынии неоднократно осуществлялось целеуказание для нанесения ударов по российским объектам, в том числе по Севастополю и кораблям Черноморского флота.

Как только над Румынией зависали натовские самолеты дальнего радиолокационного наблюдения, наносились удары. Поэтому румынам стоило бы сначала разобраться, а не делать скоропалительных выводов

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

В целом Колесник охарактеризовал действия европейских политиков как попытку оправдать собственные домыслы о готовящемся нападении России.

«Они уже все доводы привели, а сейчас начинают действиями убеждать: вот видите, что мы творим, давайте на нас нападать. Это уже какое-то маньячество», — заключил парламентарий.

Ранее Никушор Дан заявил, что упавший на границе с Украиной дрон якобы был российским. По его словам, таков однозначный вывод технического отчета, подготовленного специалистами румынского государства. По его словам, на обнаруженных фрагментах была найдена надпись кириллицей, а исследованные детали полностью совпадают с аналогичными деталями «других беспилотников "Герань-2", ранее обнаруженных на территории Румынии и с полной уверенностью идентифицированных как произведенные в России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Пашинян созвонились

    В России назвали первые цели для ударов в случае континентальной войны

    ВКС России получили «летающий радар»

    Долина рассказала о новом романе

    Бороться с борщевиком предложили по-новому

    Россиянин поставил четыре миллиона рублей на финал чемпионата мира по хоккею и проиграл

    У россиянина изъяли дорогую иномарку из-за пьяной езды

    Май 2026 года стал для Москвы одним из самых теплых в этом веке

    Стало известно о скрытой сети экспортеров-посредников «Северстали»

    Дикие собаки одолели львицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok