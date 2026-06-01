12:55, 1 июня 2026

В России назвали цели атак более 7300 дронов ВСУ за месяц

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

С 5 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над регионами России более 7300 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), основная масса которых была предназначена для ударов по объектам топливно-энергетического комплекса и промышленным предприятиям. Цели атак назвал военно-аналитический центр в Telegram-канале «Рыбарь».

«Основная масса налетов приходилась на перерабатывающую и нефтетранспортную инфраструктуру. Средства ПВО перехватывали дроны как в центральных, так и южных регионах страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, канал обратил внимание на то, что в середине мая ВСУ осуществили самый массированный за все время специальной военной операции (СВО) на Украине налет на Московский регион — за несколько суток на подлете к столице была перехвачена почти одна тысяча беспилотников.

«Основная кампания ВСУ в первой половине месяца была ориентирована на столичный регион, ради чего проводились массированные налеты для прорубания коридора пролета в направлении Москвы», — считают авторы публикации.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что атаки ВСУ на мирное население России могут привести к тому, что Москва использует оружие, которое «ни от кого не оставит следа». Он выразил мнение, что ответ Москвы должен быть жестким.

