Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:49, 1 июня 2026Силовые структуры

Решивший заработать на сотрудничестве с Украиной россиянин выслушал приговор

В Омске мужчину приговорили к 15 годам колонии за теракт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Омске мужчину приговорили к 15 годам колонии за совершение теракта. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 205 («Террористический акт») и 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта») УК РФ.

Как установил суд, мужчина в интернете начал общение с неизвестным. который предложил ему за вознаграждение совершить поджог релейного шкафа и вышки связи. Исполнитель понимал, что заказчик может сотрудничать с украинскими спецслужбами. Он повредил вышку и приобрел легковоспламеняющуюся жидкость для поджога шкафа, но был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российского школьника заподозрили в совершении теракта на железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Пашинян созвонились

    В Сербии раскрыли президентские перспективы Вучича

    Съемка затмившей звезд на «Золотом глобусе» российской блогерши для Vogue оказалась фейком

    Ограбленный в Париже российский блогер раскрыл новые подробности происшествия

    Открывший стрельбу по чемпиону России из карабина попал на видео

    Финансировавший ВСУ российский актер избавился от двух квартир в Москве

    Пашинян поблагодарил Путина

    В России назвали первые цели для ударов в случае континентальной войны

    ВКС России получили «летающий радар»

    Долина рассказала о новом романе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok