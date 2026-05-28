Российского школьника заподозрили в совершении теракта на железной дороге

В Петербурге школьника заподозрили в совершении теракта

В Санкт-Петербурге школьника заподозрили в совершении теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, вечером 26 мая 15-летний школьник рядом с железнодорожной станцией Полюстрово совершил поджог комплексной трансформаторной подстанции. Действовал он по указанию куратора, полученному через один из мессенджеров. Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК совместно с МВД задержали подростка. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Известно, что ему предъявлено обвинение по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления лиц, склонивших его к противоправным действиям.

