Названа веская причина обедать не в одиночку

Психолог Бин: Совместный прием пищи снижает уровень стресса

Совместный прием пищи дома или в кафе полезен для ментального и физического здоровья, рассказала американский психолог Хлоя Бин. Веские причины обедать не в одиночку она назвала в беседе с изданием Real Simple.

«Исторически сложилось так, что принадлежность к группе повышала наши шансы на выживание, в то время как одиночество могло означать опасность или уязвимость. Из-за этого нервная система может интерпретировать хроническую изоляцию как стресс или небезопасность на более глубоком биологическом уровне», — объяснила она.

Врач сослалась на исследование, выявившее связь между совместным приемом пищи и ощущением счастья, а также снижением уровня стресса и смягчением эффекта социальной изоляции и одиночества у пожилых людей. «Эти небольшие совместные переживания помогают людям чувствовать себя более вовлеченными, а также создают совместные воспоминания, которые со временем могут уменьшить чувство изоляции», — рассказала Бин.

Психотерапевт Пэм Скоп, в свою очередь, добавила, что совместные обеды или ужины с одним и тем же человеком помогут улучшить отношения с ним. «Вы спрашиваете друг друга, как прошел день, как вам еда, что нравится или не нравится, не хотите ли вы добавки. Приятно, когда кто-то думает о ваших предпочтениях», — отметила она.

Скоп также подчеркнула, что во время совместной трапезы в организме выделяются гормоны, способствующие хорошему самочувствию. «Еда сама по себе обеспечивает человека дофамином, химическим веществом, отвечающим за мотивацию и удовольствие, в то время как социальное взаимодействие активизирует окситоцин и эндорфины, связанные с установлением связей, доверия и близости», — заключила она.

Ранее диетолог Элизабет Махан заявила, что для улучшения сна необходимо изменить вечерний рацион. По ее словам, после употребления жирной пищи люди спят спокойнее.