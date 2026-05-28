Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:36, 28 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснила причины сухости во рту у здоровых людей

Врач Уланкина: Избыток кофе в меню может вызвать сухость во рту у здоровых людей
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, почему у здоровых людей может возникать сухость во рту, или ксеростомия. Причины этого состояния она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

Главной причиной сухости во рту Уланкина назвала избыток кофеина в меню. По ее словам, кофе и крепкий чай обладают мягким диуретическим эффектом: ускоряют выведение жидкости из организма через почки, что временно уменьшает общий объем воды в тканях. «При употреблении кофе, крепкого чая, скудном питьевом режиме и обезвоживании слюнные железы снижают продукцию слюны. Этот механизм временный: стоит выпить воды, и выработка слюны возвращается к норме», — объяснила врач.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Сухость во рту также может возникать из-за того, что человек дышит во сне через рот или во время отопительного сезона спит в комнате с сухим воздухом. Врач заверила, что в этом случае проблему смогут решить увлажнитель воздуха и дыхание носом.

Уланкина добавила, что спровоцировать сухость во рту также могут антигистаминные средства, диуретики и некоторые антидепрессанты. Это ожидаемая фармакологическая реакция, а не самостоятельное заболевание. Отмена или замена препарата под контролем врача устраняет неприятное ощущение без дополнительного лечения, отметила доктор.

Ранее терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов рассказал о причине постоянной сухости во рту. По его словам, симптом чаще всего указывает на заболевания эндокринной системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушаков отреагировал на требования Каллас к России

    На Западе резко раскритиковали Каллас после заявления о США

    Додик встревожился из-за Германии

    «АвтоВАЗ» раскрасит Lada Azimut в три новых цвета

    В МИД России отреагировали на размещение американских ракетных комплексов вблизи страны

    Россия рекордно нарастила поставки агропродукции в постсоветскую страну

    Толпа выпускников отметила последний звонок избиением мужчины в российском регионе

    Союзник США купил сотни тысяч баррелей российской нефти

    Россиянин выиграл в лотерею и описал победу фразой «взял первый попавшийся билет»

    Перенесшим инфаркт людям дали помогающие избежать повторного приступа советы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok