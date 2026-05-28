В Еврокомиссии попытались оправдаться из-за слов Каллас

14:47, 28 мая 2026Мир

В ЕК назвали недоразумением заявление Каллас об эвакуации посольства США в Киеве
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) считает недоразумением слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об эвакуации посольства США из Киева. Об этом в ходе брифинга заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

«Как мы уже говорили, у ЕС нет намерения закрывать свое представительство или эвакуировать его из Киева, и мы не наблюдаем признаков того, что это собираются сделать наши партнеры. Это недоразумение, которое уже было исправлено», — сказала она.

Ранее Каллас заявила, что посольство США покинуло Киев после предупреждения России об ударах по украинской столице. При этом она отметила, что все остальные диппредставительства остались в украинской столице.

Вскоре в американском посольстве опровергли заявления главы евродипломатии, подчеркнув, что дипломатическое представительство США в Киеве продолжает работу в штатном режиме.

