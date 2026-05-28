Назван визуально омолаживающий тренд в прическах у звезд

15:47, 28 мая 2026

Стилистка Талбот: Прическа с зачесанными назад волосами визуально омолаживает
Мария Винар

Фото: Lionel Hahn / Getty Images

Звездная стилистка Лиза Талбот назвала тренд в прическах у звезд, который визуально омолаживает. Ее комментарий приводит Daily Mail.

Эксперт утверждает, что данная прическа идеально подойдет женщинам старше 50 лет. Речь идет о зачесанных назад волосах. По мнению Талбот, уложенные таким образом пряди мгновенно делают женщину привлекательной и ухоженной. «В отличие от густой челки, которая иногда может визуально сужать лицо или отвлекать внимание, зачесанные назад волосы открывают черты лица, подчеркивают скулы и линию подбородка», — объяснила специалист.

По наблюдениям эксперта, такие звезды, как Шэрон Стоун, Дженнифер Лопес и Памела Андерсон, давно сделали выбор в пользу прически с уложенными назад волосами. Она объяснила, что это связано с их стремлением продемонстрировать публике свою молодость и сияние. «Безупречная, гладко зачесанная назад прическа может подчеркнуть естественную красоту, позволяя коже, глазам и чертам лица выйти на первый план. Она выглядит современно, эффектно и непринужденно», — заключила собеседница издания.

В марте Лиза Талбот назвала визуально старящую верхнюю одежду.

