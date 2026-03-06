Реклама

16:40, 6 марта 2026

Звездная стилистка назвала визуально старящую верхнюю одежду


Мария Винар

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Звездная стилистка Лиза Талбот назвала визуально старящую верхнюю одежду. Ее комментарий публикует Daily Mail.

По словам эксперта, лишние годы способны прибавить укороченные пуховики, выполненные из блестящего материала. Талбот считает, что такие модели визуально утяжеляют образ и добавляют лишний объем.

Кроме того, специалист внесла в свой список короткие приталенные пальто и с обилием фурнитуры. Также она добавила шерстяные пальто длиной выше колена. «Пальто, заканчивающиеся на середине бедра или прямо на колене, могут визуально разделить ваше тело пополам. И дело не в росте, а в балансе», — объяснила собеседница издания.

В заключение Талбот отметила, что на внешний вид женщины также влияет цвет верхней одежды. «Черный цвет может быть слишком резким для женщин зрелого возраста. При этом светло-бежевый оттенок может сделать лицо слишком бледным. Выбирайте более насыщенные тона, такие как темно-синий, шоколадный, темно-зеленый или бордовый», — порекомендовала стилист.

Ранее редакторы Vogue предрекли этой весной возвращение в моду юбок в стиле 1990-х годов.

